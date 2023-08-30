Что значит термин "полная мобилизация": объяснение адвоката

По словам Ростислава Кравца, на сегодня полностью не сформирован реестр военнообязанных и не продуман порядок пересечения границы.

Формально практики "полной мобилизации" нет: есть частичная и всеобщая мобилизации. С началом полномасштабного вторжения российских войск в Украине введена общая мобилизация. Об этом адвокат Ростислав Кравец рассказал в интервью "ТСН".

"На сегодня полностью не сформирован реестр военнообязанных. Надлежащим образом не сформулирован вопрос пересечения границы, ежедневно мы видим сообщения по этому поводу, судебные процессы и решения судов, которые признали, что это незаконно", — пояснил эксперт.

Адвокат уточнил, что "если быть откровенными" и говорить сущностные языком, понятие полной мобилизация есть. Но для этого должны "учитываться особенности национальной экономики".

"А если сейчас мобилизовать, например, всех работников Минцифры, тех, кто разрабатывает "Дию" или занимающихся киберзащитой? — задался риторическим вопросом Кравец".

По его словам, об этом, к сожалению, никто не задумывается. Такой же вопрос можно задать и применительно к сельскохозяйственным предпринимателям.

Он считает, что в том, что касается мобилизации и военного учета, не хватает системного подхода, так как все просто ставят галочки.

Вопрос о мобилизации, с его слов, стоит в полный рост, но это положение возникло без соответствующих примеров со стороны руководства страны.

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, будет ли новая волна мобилизации в Украине, и отметил, что мобилизационный план не выполнен.

Также сообщалось о том, в каких случаях мужчины могут отказаться от повестки в ТЦК.