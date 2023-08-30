Падение самолета Пригожина: в РФ объяснили, кто ведет расследование

Причиной авиакатастрофы может быть "умышленное злодеяние", допускают в Кремле. При этом не желают, чтобы делом занимались зарубежные специалисты — привлекут ресурсы Следственного комитета.

Российские власти официально сообщили, как именно будут вести расследование падения самолета, в результате которого, предполагают, погиб владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. При этом представитель Кремля утверждает, что к расследованию не допустят международных экспертов. Об этом написали в Telegram-канале "РИА Новости".

В ряде сообщений объясняют, кто именно будет изучать причины авиакатастрофы, которая произошла 23 августа 2023 года в Тверской области РФ. Также указали, какие структуры не допустят к расследованию. Например, в Межгосударственном авиационном комитете, который действует на территории стран так называемого "СНГ", подтвердили, что не будут заниматься падением самолета Embraer. Также отметили, что не будут комментировать это дело.

Спикер президента России Дмитрий Песков ранее пояснил, что Кремль вообще не планирует допускать к расследованию международных специалистов. Именно поэтому делом будет заниматься Следственный комитет РФ, заверил чиновник. По словам представителя Путина, будут рассматривать различные версии. Среди версий — даже "умышленное злодеяние".

Отметим, к российским властям обратились представители Бразильского центра исследования и предотвращения аэронавигационных происшествий (CENIPA). Они заявили, что хотели бы присоединиться к расследованию: должны выяснить причину падения, чтобы потом это учесть для других самолетов, выпускаемых компанией Embraer (из Бразилии).

Однако, как отмечало агентство Reuters, CENIPA к расследованию не допустят, причем сделают это на вполне законных основаниях. В частности, речь идет о том, что рейс самолета был внутренним — об этом заявили в Международной организации гражданской авиации ООН (ICAO). В таком случае власти страны, где произошло ЧП, могут и не привлекать международных специалистов. Также объяснили: если бы рейс был международным, то должно сработало бы так называемое "Приложение 13" — и тогда отказаться от иностранных экспертов было бы труднее.

Смерть Пригожина: какие версии событий

В первые часы после гибели Пригожина в результате падения самолета в Тверской области аналитики обнародовали четыре возможных версии, которые объясняли бы ЧП:

несчастный случай;

сбитие ракетой ПВО по приказу министра обороны Сергея Шойгу;

уничтожение по приказу президента Путина;

ликвидация при участии спецслужб Украины.

Между тем до сих пор нет уверенности, что Пригожин действительно погиб. Российские власти сообщил, что якобы провели экспертизу ДНК и она подтвердила, что на борту самолета был владелец Группы Вагнера. В Санкт-Петербурге 29 августа даже провели тайное захоронение на одном из местных кладбищ: СМИ не заметили процессии, но нашли могилу.

Однако российский политолог Валерий Соловей сомневается, что Пригожин погиб. Предполагает, что он жив и отомстит Путину "за смерть двойника".

Напоминаем, в ночь с 29 на 30 августа в Пскове в результате атаки дронов были уничтожены четыре военно-транспортных самолета Ил-76. Украинский эксперт объяснил, что удар был действительно был удачным: в течение нескольких минут сожгли столько самолетов, сколько Россия производит в течение года.