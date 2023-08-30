"Вижу очередь в центре набора": Данилов оценил вероятность одновременного призыва 300 тыс. человек

Каждые два месяца реализуется новый утвержденный план по мобилизации, но военные обращаются к властям с просьбой ускорить темпы.

Мобилизация в Украине продолжается согласно нормам, которые были еще приняты 24 февраля 2022 года, поэтому в массовом призыве нет необходимости. Секретарь Совбеза Алексей Данилов заявил в интервью NV.

По его словам, военные все же обращаются с просьбой, чтобы провести соответствующие процедуры через заседание Совбеза. Данилов отметил, что в ряды ВСУ "берут себе столько, сколько нужно". Он отметил, что пока нет необходимости для набора 300 тысяч человек в армию.

Каждые два месяца реализуется новый утвержденный план по мобилизации. Сейчас, как утверждает Данилов, потребности в увеличении показателей нет. По его словам, когда он отправляется на работу, то видит каждое утро "очередь в одном из центров набора в армию".

Не обошел он и тему взяточничества в ТЦК. Случаи разоблачения нарушителей и коррупционеров участились, но это якобы не повлияло на количество мобилизованных.

Секретарь СНБО обратил внимание на то, что Россия постоянно запускает дезинформационные кампании по мобилизации в Украине. Он назвал случаи, когда людей с ранениями или без конечностей отправляют на фронт, единичными.

Мобилизация в Украине: планы властей по усилению темпов

Егор Чернев, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке, заявил, что в нашем государстве пойдут воевать все мужчины. По его словам, такую ситуацию предусматривает четвертая очередь мобилизации, а сейчас якобы продолжается вторая. Юристы считают, что усиление призыва противоречит действующему закону, но пополнить ряды ВСУ быстро можно полицейскими, работниками налоговой службы и ТЦК.

Мобилизация в Украине и в дальнейшем будет реализовываться якобы в обычном режиме. Впоследствии с таким заявлением выступил Федор Вениславский, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Дополнительные меры вроде бы не предусмотрены.

Напомним, 30 августа стало известно, кого в Украине вскоре могут мобилизовать из-за изменений в законодательство. Студентов, аспирантов, государственных служащих и сотрудников полиции и БЭБ рассматривают как потенциальных военных.