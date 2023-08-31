Удар БПЛА по аэродрому в Пскове: появились первые спутниковые снимки (фото)

На обнародованных кадрах можно увидеть два поврежденных самолета, а также два красных автомобиля, похожие на пожарные.

В сети появились спутниковые снимки аэродрома в городе Псков, который подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов в ночь на 30 августа. Соответствующие кадры, сделанные компанией Planet Labs, опубликовал проект "Схемы".

На упомянутых фото можно заметить по меньшей мере два поврежденных самолета типа Ил-76. Кроме того, на одном из кадров запечатлены два красных автомобиля, похожие на пожарные, которые расположились возле воздушного судна.

Авиаэксперт Анатолий Храпчинский в комментарии изданию отметил, что повреждения коснулись поверхности возле крыльев. По его словам, это может говорить о том, что дроны целились в топливные баки, которые находятся в той части самолета.

"Но и это все равно вывод самолета на капитальный ремонт, который займет минимум 2-3 месяца", — сказал эксперт.

Атака на аэродром в Пскове: что известно

Напомним, в ночь на 30 августа на территории Российской Федерации, в городе Псков, прозвучали взрывы в районе местного аэропорта. По данным российских СМИ, в атаке было задействовано более 10 беспилотников.

Российское издание ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщило, что в результате атаки БПЛА по аэропорту были повреждены четыре самолета Ил-76.

Позже представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что четыре военно-транспортных самолета Ил-76 были уничтожены на аэродроме в российском Пскове.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проинформирован об инциденте в Пскове. По словам спикера Кремля, эксперты выясняют, как именно беспилотники добрались до аэропорта.