"Четкий сигнал врагам": КНДР сымитировала ядерные удары по Южной Корее, – СМИ (видео)

В Северной Корее заявили о запуске двух баллистических ракет малой дальности в качестве предупреждения против размещения американских стратегических бомбардировщиков в регионе.

Корейская Народно-Демократическая Республика утверждает, что запустила две баллистические ракеты в качестве имитации ядерных ударов по военным объектам в Южной Корее. Об этом пишет BBC 30 августа со ссылкой на государственные СМИ КНДР.

В Северной Корее отметили, что пуски ракет были осуществлены в рамках "тактических учений по нанесению ядерных ударов". Сообщается, что они имитировали поражение крупных командных центров и аэродромов на территории Южной Кореи.

"Целью учений является послать четкий сигнал врагам", — сообщили в КНДР.

Северная Корея имитирует удары по Южной Корее

В заявлении северокорейской стороны говорится, что "враги" якобы бросают стране вызов, развертывая "стратегические ядерные активы" в регионе. Пхеньян расценивает подобные шаги как "военную угрозу".

Как отмечают журналисты, упомянутые пуски ракет произошли за день до завершения совместных учений Южной Кореи и США.

Напомним, 15 августа министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что в Северной Корее убеждены в неотвратимости ядерной войны на территории полуострова. По словам главы оборонного ведомства, это лишь вопрос времени.

Мы также сообщали, что по данным СМИ от 14 августа, руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын дал распоряжение промышленникам страны "резко увеличить" производство ракет и боеприпасов после того, как он посетил с проверкой ключевые оборонные объекты КНДР.

Ранее, 15 июля, мы писали о том, что сестра руководителя Ким Чен Ына раскритиковала Совет Безопасности ООН за их собрание, посвященной запуску межконтинентальной баллистической ракеты КНДР.