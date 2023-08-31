Редкие кадры: польские Су-22 сбросили фотовспышки во время ночного авиашоу (видео)

Польские Воздушные силы скоро снимут с вооружения Су-22М4, поэтому для местных жителей это едва ли не единственная возможность увидеть его возможности.

Воздушные силы Польши во время авиашоу на Радомском авиашоу показали сброс фотовспышек с самолета Су-22М4. Об этом сообщает The War Zone.

Летчики на публику показали, как выглядит сброс фотовспышек для освещения земли, которая нужна для сбора разведывательных данных. Авиашоу состоялось в Радоме, что в центрально-восточной Польше. Необычным было не только то, что шоу происходило вечером, но и демонстрация фотовспышек, которые имеют схожий с фейерверками звук.

Скорее всего пуски таких вспышек показаны впервые на публику, поэтому оно вызвало ажиотаж среди поляков. Су-22М4 — это штурмовик, но его также могут оборудовать для выполнения разведывательных задач. Для этого в него устанавливают сенсорные блоки серии ККР под фюзеляжем. ККР разделен на три части: оптические датчики с камерами А-39, панорамной камерой ПА-1 и камерой для ночной съемки ЮА-47 в передней части. В задней части капсулы есть радиолокационная станция "Тангаж" для обнаружения вражеских радиочастотных передатчиков.

Для сброса вспышек используется средняя часть. Фотовспышки находятся в специальных картриджах. Карьера Су-22М4 в Воздушных силах Польши подходит к концу, поэтому для публики это может быть последней возможностью увидеть их в действии.

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