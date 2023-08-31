В Мариуполе партизаны подожгли военную базу ВС РФ, — советник мэра (фото, видео)

По словам Петра Андрющенко, акция "Огневое сопротивление" в портовом городе продолжается, а в результате диверсии россияне потеряли несколько единиц автомобильного транспорта.

Советника мэра временно оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко 31 августа сообщил, что партизаны подожгли базу армии Российской Федерации. В результате противник потерял по меньшей мере четыре транспортных средства.

"Группа "Ї" Мариупольского Сопротивления сообщает об очередной удачной акции поджога", — написал Андрющенко в Telegram.

По его словам, путем контролируемого поджога территории базирования оккупантов обезврежены по меньшей мере четыре транспортных средства россиян — "Газель", две "Нивы" и "Буханка".

"Мариуполь продолжает выжигать р**ню, приближая победу!", — отметил советник мэра.

Ситуация в Мариуполе

Город Мариуполь был захвачен противником с первых дней масштабного вторжения РФ в Украину. Сейчас оккупационные власти окончательно определили день псевдовыборов в городе на 7-8 сентября 2023 года.

Напомним, 30 августа сообщалось, что в оккупированном Мариуполе прогремели взрывы. ПВО оккупантов сработала в двух районах города. Из-за атаки на Мариуполь оккупанты подняли в небо авиацию, которая вылетела из Ростова-на-Дону.

Ранее, в оккупированном городе Кременная Луганской области во время совещания коллаборантов относительно будущих выборов "прилетело" в их штаб. Совещание быстро закончилось, а раненых и убитых оккупантов считают.