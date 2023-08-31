Не подлежат ремонту: в ГУР рассказали, как использовались уничтоженные в Пскове самолеты Ил-76

По словам представителя разведки Андрея Юсова, зачастую россияне использовали Ил-76 для передислокации личного состава на фронт и пополнения запасов вооружения. Теперь логистические возможности ВС РФ существенно снизились.

Российские оккупанты использовали транспортную авиацию, часть самолетов которой были расположены в Пскове, в логистических целях. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Андрей Юсов в комментарии "Эспрессо" 31 августа.

По его словам, чаще всего при помощи уничтоженных самолетов Ил-76 противник перебрасывал личный состав на фронт, а также пополнял запасы вооружения. Теперь их возможности колоссально уменьшились.

"По нашей информации четыре транспортных самолета, которые уничтожены в Пскове, не подлежат восстановлению и ремонту. Два самолета получили повреждения, которые наверняка можно будет устранить", — заявил Андрей Юсов.

Отдельно было отмечено, что переброска личного состава, средств и вооружения на транспортной авиации происходит регулярно. Это один из методов логистики противника.

Соответственно, как заявил представитель ГУР, это становится законной целью.

"Все, что касается враждебной логистики, в том числе транспортной авиации, должно быть нейтрализовано, ликвидировано, обезврежено, пока захватчики не уберутся с нашей украинской земли", — подытожил Андрей Юсов.

Напомним, в ночь на 30 августа на территории Российской Федерации, в городе Псков, прозвучали взрывы в районе местного аэропорта. По словам местных жителей, в населенном пункте были слышны автоматные очереди.

31 августа бывший руководитель Главного управления военной разведки Финляндии Пекка Товери заявил, что нападение беспилотных летательных аппаратов на аэродром в Пскове было наиболее успешной операцией за весь период ведения конфликта.