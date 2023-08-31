Использовали Bayraktar: бойцы ГУР спасли побратима, который 14 часов пробыл в воде (видео)

Спецназовец во время операции в Черном море и обстрела РФ оказался за бортом. Боец провел в воде 14 часов, однако он не сомневался, что собратья за ним вернутся.

В акватории Черного моря российский самолет Су-27 атаковал украинскую лодку с бойцами спецподразделения ГУР МО "Артан". Один из спецназовцев оказался за бортом, а его собратья вынуждены были отойти на лодке. Как потом забирали бойца, рассказывает "Украинская правда".

Отмечается, что во время атаки вражеского Су-27 украинский катер маневрировал. Из-за этого боец с позывным "Конан" оказался за бортом в открытом море. Из-за пребывания под плотным огнем авиации РФ украинские спецназовцы на лодке отступили, но оставлять собрата на произвол судьбы никто не собирался.

"Только представьте себе: один в открытом море, без понимания, куда двигаться, когда будет помощь, но с четким осознанием того, что он является целью не только наших поисковых миссий, но и врага. Так вот: он не просто продержался 14 часов на воде, он плыл и еще и в правильном направлении. Насколько надо быть сильным духом, хладнокровным, чтобы собрать себя в кулак и просто плыть к своей победе. Он уже легенда не только нашего подразделения, но, думаю, и всех спецназовцев", — рассказал командир подразделения "Артан" Виктор Торкотюк.

На поиски собрата почти сразу вылетел Bayraktar TB2. Благодаря ему местонахождение бойца обнаружили, а дальше для эвакуации была отправлена группа в составе нескольких лодок. Они пытались прорваться к воину сквозь огонь российских истребителей.

В конце концов "Конана" спасли. Он провел в воде 14 часов.

Напомним, что в МВД рассказали о подвиге медика из "Гвардии Наступления". Российский дрон-камикадзе летел в сторону автомобиля с украинскими бойцами. Но гвардеец не растерялся и открыл по беспилотнику огонь.

Ранее сообщалось, что добровольцы спасли раненых собратьев в Запорожье. Защитники передавали дронами записки с медикаментами и водой, пока не удалось вернуть обоих военных "домой".