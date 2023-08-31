СБУ разоблачила дельцов, пытавшиеся продать 80 танковых двигателей за 77 млн гривен (фото)

Кроме двигателей у бизнесменов на складе обнаружили приборы ночного видения и другие детали для бронетехники. Двигатели хотели продать в ВСУ по цене втрое выше рыночной.

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачила бизнесменов, которые пытались продать украинской армии 80 танковых двигателей по втрое завышенной цене. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Бизнесмены пытались продать в Вооруженные силы партию из 80 двигателей для танков за цену более 77 млн гривен. При этом рыночная стоимость, как сообщают правоохранители, составляет почти 24 млн гривен. СБУ удалось своевременно заблокировать продажу и предотвратить растраты бюджетных средств в особо крупных размерах.

Во время проведения обысков на складском помещении изъяли агрегаты. Кроме двигателей были обнаружены приборы ночного видения, а также другие детали для бронированной техники. Поэтому начато уголовное производство по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Фото: пресс-служба СБУ

Сейчас идет следствие, которое должно установить все обстоятельства преступления и привлечь виновных к ответственности. Статья предусматривает лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества. Силовые агрегаты, среди которых двигатели для Т-72, уже передали украинским военным.

Фото: пресс-служба СБУ

Все мероприятия проходили под процессуальным руководством офиса генпрокурора, добавили в СБУ.

Напомним, 30 августа в Одессе задержали разведчика российской группировки "Призрак", который также воевал против Украины.

Также СМИ писали, что СБУ атаковала дронами "избирательный участок" с кадыровцами на Запорожье.