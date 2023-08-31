Среди белого дня: в РФ неизвестные беспилотники добрались до Москвы, — СМИ (видео)

Российское ПВО никак не отреагировало на беспилотники, которые свободно парили в 20 км от Кремля. Однако их все же заметили — временно закрыли московские аэропорты.

Жители пригорода Москвы заметили беспилотники неизвестного происхождения, которые свободно кружили в небе. При этом не было слышно ни одного выстрела ПВО, которая должна была бы отреагировать на подобные действия. О происшествии написали в Telegram-канале Astra.

В заметке указано, что видео полета дронов получили от жителей города Красногорска, расположенного на северо-восточной окраине столицы РФ. Записей — две: на каждой видно, как на высоте несколько десятков метров летит дрон. Можно разглядеть, что один из дронов самолетного типа — заметны крылья.

Куда именно направлялись устройства и какой была цель, информации нет. Однако тени на асфальте и расположение солнца дают возможность предположить, что в одном случае БПЛА двигался с востока на запад, в другом — с севера на юг (ориентировочно).

Отметим, мэр Москвы Сергей Собянин утром 31 августа сообщил, что российская ПВО обнаружила и сбила беспилотники на юго-запад от столицы — в Воскресенском районе.

Между тем около утра временно были закрыты столичные аэропорты. В частности, утверждалось, что сначала задержали 32 рейса, затем — суммарно 59 рейсов. Отменили полеты четырех самолетов.

Если разместить точки, где заметили дроны 31 августа, то видно, что рядом с ними расположены четыре международных аэропорта Подмосковья. В частности, от Красногорска до "Шереметьево" и "Внуково" — 16 км и 24 км соответственно. Западнее Воскресенского района — "Домодедово" (около 30 км).

Международные аэропорты под Москвой Фото: Google maps

Атака БПЛА на аэродром в Пскове и другие объекты в РФ

В ночь с 29 на 30 августа произошла массированная атака дронов неизвестного происхождения на шесть регионов России. Под угрозой оказались следующие области: Московская, Рязанская, Калужская, Орловская, Брянская, Псковская.

Один из чувствительных ударов произошел под Псковом — попали в аэропорт к югу от населенного пункта. В результате попадания полностью сгорели четыре самолета Ил-76, повреждены — еще три.

Согласно информации эксперта, попадание по псковскому аэродрому лишило Россию стольких самолетов Ил-76, сколько она способна выпустить в течение года.

Напоминаем, издание NYT рассказало, что в Украине работают над шестью моделями дронов, способных пролететь 1000 км. О том, что ВСУ имеют такие устройства, свидетельствуют атаки на расстоянии 600-700 вглубь на территорию РФ.

Тем временем Институт изучения войны объяснил, почему беспилотники беспрепятственно добираются так далеко. В частности, одна из причин — стягивание максимального количества ПВО на защиту Москвы, а не других регионов.