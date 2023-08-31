Атаковали аэродром в Курске: появились кадры тестирования картонных дронов (видео)
По информации журналистов, картонные дроны незаметны для радаров противника. Взрыв охватывает площадь, достаточную для повреждения крупного самолета.
Опубликованы кадры тестирования новых картонных дронов ВСУ, которые атаковали аэродром в Курске. Такие дроны не попадают на вражеские радары. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.
"Как продемонстрировало испытание, после взрыва поражающие элементы накрывают достаточно большую площадь", — говорится в публикации.
По словам журналистов, площадь удара достаточная, чтобы нанести урон даже крупному самолету.
Сообщается, что именно посредством таких картонных дронов сотрудники СБУ ночью 27 августа провели атаки на российский аэродром под Курском.
В итоге были повреждены четыре самолета СУ-30 и один МИГ-29. Более того, БПЛА поразили радары комплекса С-300 и два самоходных зенитных ракетно-пушечных комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С1".
Напомним, что на вооружении украинских защитников появились бельгийские БМП YPR-765 PRI. YRP-765 PRI — это нидерландская машина, разработанная на базе американского БТР M113. БМП комплектуется пушкой калибра 25-мм.
Также сообщалось, что, по оценкам аналитиков, из-за ударов по российским военным объектам, в частности под Псковом, а также на фоне продолжающегося контрнаступления ВСУ, Кремль не знает, куда перебросить резерв.