Бойцы бригады "Спартан" уничтожили вражескую МТ-ЛБ (видео)

Огневое поражение российской технике украинские защитники нанесли артиллерийским огнем из миномета.

Бойцы бригады "Спартан" вблизи населенного пункта Новопрокоповка сумели уничтожить МТ-ЛБ российских войск 27 августа. На YouTube-канале "Укрінформ" опубликовали видео результатов.

Участвовали в успешной операции силы 3 батальона. Они ликвидировали вражескую МТ-ЛБ. Корректировку огня осуществили представители экипажа БПЛА батальона, а огневое поражение нанесли артиллерийским огнем из миномета.

Бригада оперативного назначения "Спартан" и в дальнейшем проводит наступательные действия на Запорожском направлении. Благодаря их усилиям освобожден населенный пункт Роботино и ликвидированы превосходящие силы войск РФ. Штурмовые подразделения бригады при поддержке артиллерийской группы продвинулись на 120 метров. Это произошло в направлении на юго-восток, где они закрепились для проведения дальнейших наступательных действий.

Ситуация в Запорожской области от Генштаба ВСУ

На Запорожском направлении, как отмечают в отчете Генерального штаба ВСУ от 31 августа, враг вел бесполезные действия в районе Вербового Запорожской области. В районах Новодаровки, Вербового, Роботино и Малой Токмачки. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 30 населенных пунктов, среди них — Темировка, Красное, Малые Щербаки, Гуляйпольское, Степногорск и Каменское.

Напомним, 30 августа пограничники уничтожили дроном КАМАЗ россиян. Грузовик российских оккупантов направлялся к позициям, но так и не смог доехать до места дислокации.

Бойцы 29 августа 14 бригады уничтожили САУ "Мста-С" на Харьковщине . В результате попадания в российскую 152-мм 2С19 САУ "Мста-С" сдетонировал боекомплект. Ликвидация техники российских оккупантов состоялась к югу от населенного пункта Новая Тарасовка. Село расположено на территории Харьковской области.