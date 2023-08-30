"Как FPV-ювелиры": пограничники уничтожили дроном КАМАЗ россиян (видео)

Грузовик российских оккупантов направлялся к позициям, но так и не смог доехать до места дислокации.

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Пограничники "Стальной границы" уничтожили грузовик российских войск, применив FPV-дрон. В пресс-службе ГПСУ в Telegram.

На видео можно увидеть, что транспортное средство быстро едет по дороге. Бойцы сумели направить взрывной "подарок" в автомобиль.

"FPV-Ювелиры устроили камазу рашистов горячую встречу", — говорится в заметке.

Защитники отметили, что грузовик направлялся к позициям оккупантов. К месту дислокации грузовик так и не доехал.

Уничтожение техники РФ в августе 2023 года

Бойцы ВСУ применили ударный дрон и уничтожили вражеский БТР-82. Боевая российская машина была ликвидирована во время передвижения по дороге. Российская вражеская бронетехника движется по дороге среди поля. Впоследствии украинские бойцы применили ударный дрон. Боевая российская машина была ликвидирована.

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