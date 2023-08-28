Бойцы ВСУ применили ударный дрон и уничтожили вражеский БТР-82 (видео)

Боевая российская машина была ликвидирована во время передвижения по дороге.

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Воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ уничтожили российский БТР-82. Подробности сообщили в Facebook подразделения.

На видео можно увидеть, что российская вражеская бронетехника движется по дороге среди поля. Впоследствии украинские бойцы применили ударный дрон. Боевая российская машина была ликвидирована.

"Наши "глаза" видят вас! Наши "глаза" уничтожат вас, враги! ДШВ — Всегда Первые!" — говорится в заметке.

Уничтожение техники РФ

Группа "Асгард" и Сичеславская бригада 23 августа уничтожили БМП и танк россиян на Лиманском направлении. Российские войска остались без боевых машин благодаря умелому использованию украинскими защитниками беспилотников и артиллерии.

Артиллеристы ВСУ 17 августа уничтожили БМП в районе Бахмута. Украинские защитники провели успешное взаимодействие со сводной тактической группой "Адам" вблизи населенного пункта Андреевка.

Войска Украины 21 августа применили FPV-дроны и уничтожили два танка Т-72 россиян. Оружие себестоимостью 100 тысяч гривен сумело ликвидировать тяжелую технику российских оккупантов, которая стоит несколько миллионов.

Также 16 августа артиллеристы благодаря подразделению Shadow уничтожили пушку Д-20. Бойцы 406 отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова успешно ликвидировали гаубицу Д-20.

Напомним, в Минобороны 28 августа сообщили, что ВСУ продвигаются на юге и отражают атаки на востоке. Украинские войска наступают на позиции российских захватчиков и закрепляются на достигнутых рубежах.