Артиллеристы ВСУ уничтожили БМП в районе Бахмута (видео)

Украинские артиллеристы провели успешное взаимодействие со сводной тактической группой "Адам" вблизи населенного пункта Андреевка.

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Бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады уничтожили БМП в районе Бахмута. Об этом сообщили в пресс-службе подразделения в Facebook.

Ликвидация техники состоялась во взаимодействии со сводной тактической группой "Адам". Прицельное попадание зафиксировали вблизи населенного пункта Андреевка.

"Минус БМП врага", — говорится в сообщении.

Фото: Deep State

Ситуация на Бахмутском направлении

Заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин рассказал, что захватчики активно применяют десантные подразделения и кадыровское формирование "Ахмат". Также в боях принимают участие российские ультрас в составе соединения "Эспаньола". Регулярные части, которые сейчас перебрасывают в Донецкую область, дислоцировались на других направлениях фронта. Преимущественно это подразделения, которые ранее пытались захватить северные и южные земли нашего государства.

Российские войска, как пояснил представитель Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый, повторяют тактику Бахмута во время штурмов возле Купянска. Ежедневно оккупанты осуществляют около 500 артиллерийских обстрелов и 18-20 авианалетов в Купянском районе Харьковской области. ВСУ создали эшелонированную оборону и выстроили все защитные линии. Враг пытается сохранить свои позиции, маневрирует и усиливает свои подразделения всем чем может, в частности воздушно-десантными войсками, танками, пехотой, соответствущим боевым армейским резервом, территориальными войсками или частными военными компаниями.

Напомним, 15 августа украинские бойцы уничтожили технику российских войск вблизи Донецкого аэропорта. Защитники и в дальнейшем пообещали уничтожать вражеские боевые машины.