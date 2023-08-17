Артилеристи ЗСУ знищили БМП в районі Бахмута (відео)

Українські артилеристи провели успішну взаємодію зі зведеною тактичною групою "Адам" поблизу населеного пункту Андріївка.

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Бійці 45-ої окремої артилерійської бригади знищили БМП в районі Бахмута. Про це повідомили у пресслужбі підрозділу у Facebook.

Ліквідація техніки відбулася у взаємодії зі зведеною тактичною групою "Адам". Прицільне влучання зафіксували поблизу населеного пункту Андріївка.

"Мінус БМП ворога", – йдеться у дописі.

Фото: Deep State

Ситуація на Бахмутському напрямку

Заступник командира 3-ої штурмової бригади Максим Жорін розповів, що загарбники активно застосовують десантні підрозділи та кадирівське формування "Ахмат". Також у боях беруть участь російські ультрас у складі з'єднання "Еспаньйола". Регулярні частини, які наразі перекидають на Донеччину, дислокувалися на інших напрямках фронту. Переважно це підрозділи, які раніше намагалися захопити північні та південні землі нашої держави.

Російські війська, як пояснив речник Східного угруповання військ Збройних Сил України Сергій Череватий, повторюють тактику Бахмута під час штурмів біля Куп'янська. Щодня окупанти здійснюють близько 500 артилерійських обстрілів та 18-20 авіанальотів у Куп'янському районі, що на Харківщині. ЗСУ створили ешелоновану оборону та вибудували всі захисні лінії. Ворог намагається зберегти свої позиції, маневрує та підсилює свої підрозділи всім чим може, зокрема повітряно-десантними військами, піхотою, танками, бойовим армійським резервом, територіальними військами або приватними військовими компаніями.

Нагадаємо, 15 серпня українські бійці знищили техніку російських військ поблизу Донецького аеропорту. Захисники й надалі пообіцяли знищувати ворожі бойові машини.