"Як FPV-ювеліри": прикордонники знищили дроном КАМАЗ росіян (відео)

Вантажівка російських окупантів прямувала до позицій, але так й не змогла доїхати до місця дислокації.

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Прикордонники "Сталевого кордону" знищили вантажівку російських військ, застосувавши FPV-дрон. У пресслужбі ДПСУ у Telegram.

На відео можна побачити, що транспортний засіб швидко їде дорогою. Бійці зуміли направити вибуховий "подарунок" у автомобіль.

"FPV-Ювеліри влаштували камазу рашистів гарячу зустріч", – йдеться у дописі.

Захисники наголосили, що вантажівка прямувала до позицій окупантів. До місця дислокації вантажівка так й не доїхала.

Знищення техніки РФ у серпні 2023 року

Бійці ЗСУ застосували ударний дрон та знищили ворожий БТР-82. Бойова російська машина була ліквідована під час пересування дорогою. Російська ворожа бронетехніка рухається дорогою серед поля. Згодом українські бійці застосували ударний дрон. Бойова російська машина була ліквідована.

Бійці 14 бригади 29 серпня знищили САУ "Мста-С" на Харківщині. Внаслідок влучання в російську 152-мм 2С19 САУ "Мста-С" здетонував боєкомплект. Подія відбулася на південь від населеного пункту Нова Тарасівка. Село розташоване на території Харківської області.

Представники групи "Асгард" і воїни Січеславської бригади 23 серпня знищили БМП та танк росіян на Лиманському напрямку. Російські війська залишилися без бойових машин завдяки вмілому використанню українськими захисниками безпілотників та артилерії.

Нагадаємо, 30 серпня бригада "Холодний Яр" показала відео тренувань. Бійці навчалися вправно використовувати бойові машини під час наступу та атакувати позиції ворога.