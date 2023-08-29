Бійці 14 бригади знищили САУ "Мста-С" на Харківщині, – нардеп (відео)

Внаслідок влучання в російській 152-мм 2С19 САУ "Мста-С" здетонував боєкомплект.

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Бійці Збройних сил України ліквідували 152-мм 2С19 САУ "Мста-С". Про це у Telegram повідомив Юрій Мисягін, заступник комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

З його слів, подія відбулася на південь від населеного пункту Нова Тарасівка. Село розташоване на території Харківської області.

"Відмінусували російську 152-мм 2С19 САУ "Мста-С", яка дуже яскраво закінчила свій військовий шлях в України", – йдеться у дописі.

Знищення артилерії росіян влітку 2023 року

Аеророзвідник з позивним "Вялий" допоміг артилеристам у знищенні ворожої гаубиці "Мста-Б". Операція відбувалася в районі Бахмута у Донецькій області.

Гаубицю 2А65 "Мста-Б 4 червня знищили бійці 26-ої окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича. Російські окупанти встановили її серед густої рослинності, сподіваючись, що зелена густа рослинність заховає установку.

Наприкінці серпня ЗСУ під Бахмутом знищили 3 артустановки росіян та 4 гармати. Аеророзвідники ЗСУ моніторили ситуацію і виявили вороже озброєння на Донеччині. По ньому влучно відпрацювала українська артилерія.

Нагадаємо, 23 серпня на мисі Тарханкут у Криму, окрім комплексу "Бастіон", було знищено рідкісну РЛС "Підліт". У районі населеного пункту Оленівка пролунало близько 7 вибухів. Журналісти припускають, що Сили оборони провели вкрай складну і скоординовану операцію. Станція РЛС "Підліт-К1" розроблена для пошуку низьколітальних цілей. Після ідентифікації координати повітряної мішені передаються на ЗРК С-300, С-400 та інші російські ракетні комплекси.