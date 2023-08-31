"Похоже на надувание мяча": Украина прорвала главную линию обороны России на юге, — WSJ

По словам журналистов, выступ к югу от Орехова может позволить ВСУ передвинуть артиллерию и атаковать позиции ВС РФ, которые ранее были вне досягаемости.

ВСУ в рамках контрнаступления смогли прорвать главную линию обороны ВС РФ. Об этом сообщает издание Wall Street Journal.

По словам журналистов, сейчас украинские силы работают над расширением трещин в линии обороны россиян, чтобы создать достаточно большую "дыру" для прохода большого количества бронетехники.

"Это похоже на надувание мяча", — сказал журналистам неназванный украинский офицер.

По словам представителей разведывательных служб Запада, успехи Украины в последние дни породили осторожный оптимизм у аналитиков и чиновников. Предполагается, что у ВСУ появился шанс освободить оккупированный Токмак в Запорожской области.

Как рассказали журналистам украинские солдаты, переданные США кассетные боеприпасы, оказывают значительное воздействие на противника. Более того, выступ к югу от Орехова может позволить ВСУ передвинуть артиллерию и атаковать позиции ВС РФ, которые ранее были вне досягаемости.

Более того, как сказано в материале, прорыв в Вербовое может открыть путь к оккупированным Россией портовым Бердянску и Мариуполю, а продвижение к югу от Работино может поставить под угрозу группировку ВС РФ в Токмаке.

Также напомним, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал критиков контрнаступления приехать и помочь ВСУ. Он заявил, что украинские военные ежедневно рискуют своими жизнями, но все же освобождают новые территории, километр за километром.

Пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин рассказал, что на Бахмутском направлении ВС РФ начали применять новую тактику минирования. Поэтому наступление ВСУ замедлилось.