По словам руководителя украинского разведслужбы, оружию массового уничтожения на территории Беларуси отводится функция ядерного сдерживания и средства повышения ставок.

Несколько дней назад в Беларусь доставили первые ядерные боеголовки. Такое заявление сделал глава Главное управление разведки МО Украины Кирилл Буданов, интервью опубликовано "1+1".

По словам руководителя украинского разведведомства, оружию массового уничтожения на территории Беларуси отводится функция ядерного сдерживания и средства повышения ставок.

"Кстати, в отношении ядерного оружия Беларуси, буквально несколько дней назад первые боеголовки были доставлены, — пояснил руководитель разведведомства. — До этого проводились масштабные тренировки с ядерными имитаторами".

По словам Буданова, у него в распоряжении оказались подлинники документов по результатам тренировок.

"Довольно некрасивые для Беларуси документы", — отметил он.

Российское 12 главное управление, ответственное за средства массового поражения, отметило, что результаты испытаний с использованием ядерных имитаторов для системы "Искандер" показали полную неготовность Беларуси к эксплуатации и применению такого оружия, сказал Буданов.

Но результаты владения техникой типа "Точка У" были достаточно высокими, добавил Буданов.

Он считает, что ядерное оружие перебросили на территорию Беларуси как элемент "большой геополитической игры".

"Это средство ядерного сдерживания и средство повышения ставок", — сказал он.

Напомним, что пропагандист Соловьев пригрозил Украине началом ядерной войны. Так он отреагировал на сообщения об анонсированных поставках истребителей F-16.

Также сообщалось, что, по словам главы ЦРУ, Путин не решится применить ядерное оружие в Украине из-за позиции Китая и Индии.