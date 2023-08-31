В Москве задержали администратора Telegram-канала Moscow Calling Куршина, — росСМИ

Блогера уже поместили в изолятор. По данным росСМИ, он не только "дискредитировал армию РФ", но еще и якобы угрожал девушкам, которые не хотели с ним общаться. Ранее он воевал за т.н. "ДНР".

В Москве задержали администратора провоенного российского Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина. Об этом 31 августа сообщает российское агентство "ТАСС".

Сообщается, что в отношении Куршина было возбуждено уголовное дело о "распространении фейков" о российской армии, и в ближайшее время суд определит ему меру пресечения.

Российское медиа опубликовало видео, на котором, как утверждается, запечатлен момент задержания. На нем видно, как сотрудники правоохранительных органов предъявляют Куршину документы на Ленинградском вокзале, прямо на выходе из поезда.

Как пишет российские медиа The Moscow Times, Куршин регулярно распространял сообщения, в которых "подрывал авторитет Вооруженных сил Российской Федерации", критиковал власть, одобрял "атаки ВСУ на города" и военные объекты РФ, а также оскорблял военных корреспондентов и блогеров, освещавших ход т.н. "СВО". В квартире Куршина был проведен обыск. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Куршин является инженером в Научно-производственном объединении "Риф", которое специализируется на разработке программного обеспечения для российской армии. У него также имеется второй уровень допуска к государственной тайне. Ему грозит 10 лет тюрьмы.

Позже росСМИ сообщили, что Андрея Кушнира повестили в изолятор временного содержания.

Куршин угрожал девушкам, — росСМИ

По данным российского медиа SHOT, Куршин якобы угрожал девушкам, которые не хотели строить с ним отношения.

Российские журналисты со ссылкой на свои источники сообщают, в течение трех лет он угрожал девушке по имени Елена. Он грозил опубликовать ее интимные фотографии в сети. Еще одна из "жертв", Татьяна, начала получать от него угрожающие сообщения после завершения их общения, в которых он призывал ее "беречься". В еще одном случае он угрожал девушке написать на нее заявление в полицию, но она своевременно заблокировала его. Четвертая девушка после подобных сообщений добавила Куршина в черный список и прекратила с ним общение.

"Свое общение с девушками Куршин не скрывал и выкладывал ролики с ними в чат своего телеграм-канала. По предварительной информации, блогер в ближайшее время хотел уехать из России к своей очередной девушке, несмотря на вторую форму допуска к гостайне. Сегодня в квартире Куршина прошел обыск. Мать блогера, живущая на этаже выше, вкратце подвела итоги его деятельности: "Ну что, допрыгался?" — сказала женщина", — говорится в сообщении.

Куршин воевал на Донбассе

Как отмечает российский канал "Дождь", в 2014 году Андрей Куршин добровольцем участвовал в боевых действиях на территории Донбасса против Вооруженных сил Украины. В Украине его имя фигурирует в базе данных "Миротворец". Журналисты отмечают, что Куршин явно высказывал критику по поводу решения Владимира Путина о вторжении в Украину 24 февраля 2022 года. Он описывал себя как "не-Z-патриота", подчеркивая различие между собой и "Z-патриотами", которые поддерживали военные действия.

Напомним, 30 августа сообщалось, что в Полтаве задержали фитнес-блогера Романа Заволоку, который показывал средний палец представителям военкомата и плевался в них, снимая это для TikTok.