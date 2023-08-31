Сбежал, чтобы сесть: в РФ осудили священника УПЦ МП Курмоярова, который поддерживал "русский мир"

Священник Дмитрий Курмояров вел Youtube-канал, в котором критиковал деятельность РПЦ и Патриарха Кирилла. Когда началось вторжение РФ, назвал войну войной и рассказал россиянам о 40 тысячах погибших в Мариуполе.

Бывший гражданин Украины и церковник УПЦ МП Дмитрий Курмояров получил три года колонии по приговору российского суда. Мужчина прожил в РФ 4 года, но когда началось вторжение, сразу назвал войну войной. Об этом рассказали на портале BBC.

Курмоярова (отца Иоанна) осудили по статье о распространении фейков о российской армии, указывает BBC. Дело рассматривалось Калининградским судом Санкт-Петербурга. Подсудимый оказался за решеткой летом 2022 года. После приговора он проведет еще три года в российской колонии.

Приговор мог быть вдвое строже. В частности, российские прокуроры просили семь лет колонии, тогда как статья обещает наказание от 5 до 10 лет.

В деле перечислили 63 случая, когда мужчина рассказывал о преступлениях ВС РФ. Его деятельность охватила период с 22 февраля по 6 июня 2022 года. В течение этого времени он выпускал видео в Youtube-канале "Православный виртуальный приход" и публиковал соответствующие сообщения в других соцсетях. В своем последнем слове объяснил, зачем это делал: потому что считал, что украинцы и русские — один народ.

"Я — верующий и христианский пацифист. Я был глубоко шокирован, ведь русские и украинцы, по сути, один народ. Меня особенно травмировала та мысль, что с обеих сторон конфликта участвуют и страдают православные люди", — заявил отец Иоанн.

Отметим, в Youtube до сих пор существует канал, который вел Курмояров. Последние видео опубликованы год назад и имеют следующие названия: "Зачем Путин начал эту войну" (2,1 тыс. просмотров), "Путин и репрессии в России: кто на самом деле предатель Родины" (1,9 тыс.), "В Мариуполе погибло около 40 тыс. жителей" (1,2 тыс.). Канал создан в 2017 году, имеет 5,45 тыс. подписчиков и 210 видео. Суммарное количество просмотров — 576 162. То есть, каждое видео просмотрели в среднем 2,7 тыс. заинтересованных россиян.

Дмитрий Курмояров: детали биографии

Курмояров родился в Пермском крае России, затем перебрался в Украину — в город Винницу. Позже получил образование в РФ, но вернулся — со временем стал священником УПЦ МП. Свои пророссийские взгляды не скрывал: протестовал против Революции Достоинства, поддерживал фейковые республики "ДНР/ЛНР", публиковал листовки на 9 мая с георгиевскими лентами. В 2017 году эту символику запретили и против него открыли уголовное производство. Впрочем, дело закрыли, потому что истек срок привлечения к ответственности.

В 2018 году Курмояров перебрался в Россию, поселился в Новосибирске, трудоустроился в местной церковной семинарии. Когда началось российское вторжение, начал публиковать информацию о преступлениях России. Перед этим он попал в опалу в РПЦ — опубликовал сообщение, в котором был шокирован советской символикой в православном храме РПЦ на Кубани. За это его отлучили от церкви.

Напоминаем, другой экс-украинец — Кирилл Димитриев — построил в РФ более успешную карьеру, чем отец Иоанн. В частности, расследователи выяснили, что он добился успеха, обратившись не к РПЦ, а к российским спецслужбам — ГРУ и ФСБ.

Тем временем президент России Владимир Путина начал давить даже на сторонников войны в Украине. Крайняя его жертва — владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, которого тайно похоронили 30 августа. Впрочем российский политолог Валерий Соловьев уверяет, что Пригожин жив — об этом станет известно в начале сентября.