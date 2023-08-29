В закрытом формате: Пригожина тайно похоронили в Санкт-Петербурге (фото)

По данным росСМИ, на церемонии присутствовали около 40 человек, включая наемников ЧВК "Вагнер". Владимир Путин на похороны не явился.

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Основателя российской ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище, расположенном в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Церемония прошла в ограниченном кругу в закрытом формате. Об этом сообщили в пресс-службе Пригожина.

Согласно информации, предоставленной росСМИ, похороны Евгения Пригожина состоялись 29 августа, примерно в 13:00 по московскому времени. Около 40 человек, включая наемников, присутствовали на церемонии прощания.

Президент России Владимира Путина на церемонии похорон Евгения Пригожина не присутствовал.

"Было от 20 до 30 человек. Только близкие и родственники, их я знаю. Минут 40 шла церемония. Все были в штатском, военных я не видел. Я работаю в отрасли уже больше 30 лет, для меня ничего необычного, просто вип-похороны. Они не первые и, скорее всего, не последние", – сообщил сотрудник кладбища изданию "Агентство".

Пороховское кладбище функционирует с XVIII века. Там похоронены химик и артиллерист Иван Захаров, а также защитники Ленинграда времен Великой Отечественной.

Реакция Украины на похороны Пригожина

После известий о церемонии похорон Евгения Пригожина об этом высказался советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

"Безупречно. Все, что нужно понимать о нынешней России и ее будущем… Тайные похороны экс-главы "Вагнера" Пригожина как абсолютный символ истинного страха Путина. Даже после демонстративного убийства "вагнеровца" в небе над Тверью российский диктатор панически боится настоящих массовых протестов. Боится памяти, разговоров, сомнений, сравнений. Боится продолжающегося репутационного обнуления. Боится собственных "героев", навязчиво растворяя их в неизвестности", — написал он.

Также Подоляк заявил, что "таинственность" похорон связана с тем, что "Путину страшно".

"Неизвестное место похорон, неизвестное кладбище Петербурга, неизвестное время, неизвестное количество "сопровождающих лиц", неизвестные информационные сообщения. Просто потому, что Путину страшно…", — добавил он.

Гибель Евгения Пригожина: что уже известно

Напомним, 23 августа в Тверской области России упал самолет. Сообщалось, что он принадлежал руководителю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. На борту находились 10 человек. В медиа информировали, что самолет сбила российская ПВО.

Позже коллаборационист Владимир Рогов и журналистка Ксения Собчак подтвердили, что на борту находился и сам Пригожин. Кроме того, стало известно о вероятной гибели его "правой руки" — Дмитрия Уткина.

Впоследствии пресс-служба Росавиации опубликовала полный список лиц, которые находились в разбившемся самолете. Среди них значились Уткин и Пригожин. Также среди пассажиров были Николай Матусеев, Валерий Чекалов, Александр Тотмин, Евгений Макарян и Сергей Пропустин.

СМИ со ссылкой на экстренные службы передали, что на месте падения самолета была завершена поисковая операция. Правоохранители обнаружили 10 тел, но официально гибель Пригожина не подтвердили.