У закритому форматі: Пригожина таємно поховали в Санкт-Петербурзі (фото)

За даними росЗМІ, на церемонії були присутні близько 40 осіб, включно з найманцями ПВК "Вагнер". Володимир Путін на похорон не з'явився.

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Засновника російської ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина поховали на Пороховському кладовищі, розташованому в Красногвардійському районі Санкт-Петербурга. Церемонія пройшла в обмеженому колі в закритому форматі. Про це повідомили у пресслужбі Пригожина.

Згідно з інформацією, наданою росЗМІ, похорон Євгена Пригожина відбувся 29 серпня, приблизно о 13:00 за московським часом. Близько 40 осіб, включно з найманцями, були присутні на церемонії прощання.

Президент Росії Володимира Путіна на церемонії похорону Євгена Пригожина не був присутній.

"Було від 20 до 30 осіб. Тільки близькі та родичі, їх я знаю. Хвилин 40 тривала церемонія. Усі були в цивільному, військових я не бачив. Я працюю в галузі вже понад 30 років, для мене нічого незвичайного, просто віп-похорон. Вони не перші і, найімовірніше, не останні", — повідомив співробітник кладовища виданню "Агентство".

Порохівське кладовище функціонує з XVIII століття. Там поховані хімік і артилерист Іван Захаров, а також захисники Ленінграда часів Великої Вітчизняної.

Реакція України на похорон Пригожина

Після звісток про церемонію похорону Євгена Пригожина про це висловився радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк.

"Бездоганно. Все, що потрібно розуміти про нинішню Росію та її майбутнє... Таємний похорон екс-глави "Вагнера" Пригожина як абсолютний символ істинного страху Путіна. Навіть після демонстративного вбивства "вагнерівця" в небі над Твер'ю російський диктатор панічно боїться справжніх масових протестів. Боїться пам'яті, розмов, сумнівів, порівнянь. Боїться триваючого репутаційного обнулення. Боїться власних "героїв", нав'язливо розчиняючи їх у невідомості", — написав він.

Також Подоляк заявив, що "таємничість" похорону пов'язана з тим, що "Путіну страшно".

"Невідоме місце похорону, невідоме кладовище Петербурга, невідомий час, невідома кількість "супроводжуючих осіб", невідомі інформаційні повідомлення. Просто тому, що Путіну страшно...", — додав він.

Загибель Євгена Пригожина: що вже відомо

Нагадаємо, 23 серпня у Тверській області Росії впав літак. Повідомлялося, що він належав керівнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. На борту перебували 10 осіб. У медіа інформували, що літак збила російська ППО.

Пізніше колабораціоніст Володимир Рогов і журналістка Ксенія Собчак підтвердили, що на борту перебував і сам Пригожин. Крім того, стало відомо про ймовірну загибель його "правої руки" — Дмитра Уткіна.

Згодом прес-служба Росавіації опублікувала повний список осіб, які перебували в літаку, що розбився. Серед них значилися Уткін і Пригожин. Також серед пасажирів були Микола Матусеєв, Валерій Чекалов, Олександр Тотмін, Євген Макарян і Сергій Пропустін.

ЗМІ з посиланням на екстрені служби передали, що на місці падіння літака було завершено пошукову операцію. Правоохоронці виявили 10 тіл, але офіційно загибель Пригожина не підтвердили.