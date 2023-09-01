Бойцы ЧВК "Вагнер" в Африке будут подчиняться новому командиру, – Bloomberg

Эксперты указывают на то, что из-за перехода ЧВК "Вагнер" под контроль государства на Владимира Путина ложится личная ответственность за преступления "вагнеровцев" в ряде стран.

После гибели Евгения Пригожина Министерство обороны Российской Федерации возьмет под своей контроль деятельность частной военной компании "Вагнер" в Африке. Об этом пишет Bloomberg 31 августа.

Источники, близкие к российскому оборонному ведомству и ЧВК "Вагнер", сообщили журналистам, что человек, связанный Минобороны РФ, готов взять на себя ответственность за операции "вагнеровцев" в ЦАР. О ком именно идет речь, не сообщатся.

В статье также упоминается о том, что Владимир Путин подписал указ, обязывающий бойцов ЧВК "Вагнер" присягнуть на верность российскому государству. По данным близких к Кремлю лиц, этому шагу предшествовала поездка российского военного чиновника в Ливию и Сирию.

Как отмечают журналисты, взяв ЧВК "Вагнер" под контроль Минобороны, Россия может усилить свое влияние в некоторых странах. При этом эксперт Атлантического совета Алия Брахими указала на минусы такого решения для президента РФ.

"Плохая новость для Путина заключается в том, что теперь он лично оказывается на скамье подсудимых за эксплуатацию и злоупотребления со стороны ЧВК "Вагнер", а также за опасности", — отметила Брахими.

Напомним, что по данным Центра национального сопротивления от 31 августа, политическое руководство России определилось с дальнейшей судьбой ЧВК "Вагнер" после того, как ее глава Евгений Пригожин вероятно погиб в результате авиакатастрофы.

Мы также писали о том, что за несколько лет до гибели Евгений Пригожин начал предпринимать тщательно продуманные меры, чтобы замаскировать свои планы полетов в Сирию, Ливию, а также перелеты через Сахару.

Ранее, 29 августа, в сети появились фотографии с основателем российской ЧВК "Вагнер", сделанные во время его последнего визита в Африку. Евгений Пригожин сфотографировался с местными в Центральноафриканской Республике.