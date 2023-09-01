Миллионы на пропаганду: в РФ будут искать новые способы для распространения дезинформации

По словам представителя разведки Андрея Юсова, в Кремле состоялось совещание российских пропагандистов, которые, в частности, утвердили новые нарративы, направленные на расшатывание украинского общества, разрушение антипутинской коалиции и на ослабление поддержки партнеров.

Россия намерена активно искать новых представителей для выступлений и новые медиа-площадки, чтобы распространять нарративы, которые нарративы, которые направлены на дискредитацию Украины как государства и ее вооруженных сил. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире марафона "Единые новости".

"Будут искать новых спикеров, которые готовы выступать ньюзмейкерами, новые медиа, которые сознательно или бессознательно могут быть использованы как площадки для размещения подобных нарративов", — сказал Юсов.

Представитель ГУР отметил, что некоторые агенты влияния теряют способность эффективно распространять информацию – их выявляют или их воздействие ослабевает. В связи с этим возникает потребность в поиске новых методов и инструментов для достижения целей.

"Средства на это агрессор не жалеет. Какие бы суммы ни выделялись на информационную войну — а это десятки миллионов долларов — это всегда дешевле, чем сравнивать с расходами на поле боя. ИПСО, несмотря на свою дорогую стоимость, выгоднее, чем инвестировать в поле боя: 100 компьютеров дешевле, чем один танк", — добавил Юсов.

В дополнение, он также напомнил, что недавно в Кремле прошло совещание российских пропагандистов, на котором были одобрены новые нарративы. Основной упор был сделан на стратегии раскачивания украинского общества, разрушения антипутинской коалиции и ослабления поддержки со стороны партнеров.

"Особенно нового там ничего нет, в разной степени это уже фигурировало. Мол, "нет успеха в контрнаступлении" и "сплошь коррумпированное государство" — поддерживать не нужно", — сказал представитель ГУР.

Напомним, 31 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВС РФ не помогает минирование в три слоя. В Минобороны объяснили, что продвижение Сил обороны затрудняет "безумная" оборона российских оккупантов. В частности, захватчики укрепляют позиции в лесопосадках бетоном и не жалеют авиабомб даже на села.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на передовой произошло 20 боевых столкновений между Силами обороны и ВС РФ. Однако защитники продвигаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В то же время российские оккупанты пытаются атаковать на Купянском и Марьинском направлениях.