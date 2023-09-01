Справлял естественные нужды: во Львовской области будут судить офицера за избиение военнослужащего (фото)

Пострадавший военнослужащий завершил лечение и вернулся на службу. Офицеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Во Львовской области будут судить офицера ВСУ, который 24 июня избил солдата. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР).

"Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении офицера, который на Львовщине нанес телесные повреждения подчиненному солдату", — говорилось в сообщении.

В июне офицер избил солдата после того, как увидел, что тот неподалеку от палатки справляет естественные потребности. Военный хотел научить подчиненного правилам поведения и повысить собственный авторитет среди других военнослужащих. В результате солдат получил тяжелые телесные повреждения. В частности, у него диагностировали закрытый разрыв печени и ушиб поджелудочной железы. Сейчас он завершил лечение и вернулся на службу, его перевели в другое подразделение согласно закону Украины "Об обеспечении безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве".

Фото: Фото: ГБР

Отметили, что работники ГБР собрали необходимые доказательства, опросили около 50 свидетелей и провели следственные действия. Обвинительный акт направлен в суд, а офицера обвинили в превышении служебных полномочий по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Добавили, что суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Напомним, 7 июля стало известно, что работники ГБР сообщили о подозрении офицеру ВСУ, который избил подчиненного в июне. Об инциденте сообщила сестра пострадавшего.

14 августа сообщалось, что в Одесской области в одной из воинских частей ответственный по воинской части избил подчиненного. Военнослужащего госпитализировали в больницу с ушибами головы.