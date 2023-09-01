"Усиление" мобилизации и студенты в ВСУ: как изменится призыв в Украине с 1 сентября

В конце августа во время третьего саммита "Крымской платформы" президент Украины Владимир Зеленский упомянул об "усилении" мобилизации.

Что изменится в порядке мобилизация в Украине с осени этого года? Украинские мужчины в возрасте 18-60 лет считаются военнообязанными, и, в силу того, что военное положение продлено до 15 ноября 2023 года, получают повестки.

Какой будет мобилизация с 1 сентября

Мобилизация, по словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, продолжается согласно установленным планам, и о ее проведении ускоренными темпами речь пока не идет. С правовой точки зрения дополнительной мобилизации пока не будет. Сейчас проходит смена кадрового состава в ТЦК и СП. В течение осени должны провести анализ имеющегося у Украины мобилизационного ресурса.

"Усиление" мобилизации

В конце августа, выступая на пресс-конференции во время третьего саммита "Крымской платформы" президент Украины Владимир Зеленский упомянул об "усилении" мобилизации. С этой просьбой к нему обратились представители ВСУ.

Вместе с тем глава государства указал на необходимость прежде разобраться с нарушениями в военкоматах и военно-врачебных комиссиях (ВВК). И лишь затем рассуждать о том, каким должен быть порядок мобилизации.

Юристы допускают, что в случае если будут усиления по части мобилизации, нормы, предоставляющие отсрочку от службы ряду студентов, могут пересмотреть.

И, к примеру, призывать людей, получающих второе или третье образование после 30 лет или же тех, кто поступил в вуз уже после введения военного положения.

Военное положение в Украине

Военное положение представляет собой особый правовой режим, который вводится повсеместно в стране, либо на отдельной ее территории в случае:

вооруженной агрессии;

угрозы территориальной целостности государства.

При введении военного положения госорганы и военное командование наделяются рядом полномочий, направленных на предотвращение угрозы и обеспечение национальной безопасности.

В частности, госорганы могут на время ограничивать конституционные права и свободы гражданин — физических и юридических лиц, при этом указывается срок действия таких ограничений.

В Украине военное положение начало действовать непосредственно после начала полномасштабного вторжения российских войск.

Какие повестки будут вручать

С законодательной точки зрения, сейчас мало что изменилось, если сравнивать с состоянием на 24 февраля 2022 года: вручить повестки могут каждому из военнообязанных в возрасте 18-60. В сентябре будет вручаться три разновидности повесток:

для уточнения данных;

для прохождения ВВК;

мобилизационные распоряжения.

Напомним, что студентов могут призвать на воинскую службу. Украинское законодательство не запрещает выдачу повесток студентам, в таких случаях учащимся придется посетить ТЦК.

Также сообщалось о том, как цифровизация ТЦК повлияет на мобилизацию.