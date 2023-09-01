"Со спущенными штанами": ВСУ взяли в плен 19 солдат ВС РФ без единого выстрела (видео)

По словам одного из участников операции, на Белогоровском направлении российских оккупантов два дня подряд посылали на одну и ту же позицию, где они сдавались украинским военным.

На Белогоровском направлении в Луганской области снайперы 3-го отдельного полка специального назначения совместно с подразделением Вооруженных сил Украины успешно взяли в плен 19 российских оккупантов. Об этом 1 сентября сообщили в пресс-центре командования Сил специальных операций ВС Украины (ССО).

Операция примечательна тем, что украинские военные провели ее без единого выстрела.

Так, снайперская пара ССО успешно выполнила операцию, проникнув в тыл противника. Один из военнослужащих с позывным Rabbit поделился деталями операции, отмечая, что первые двое оккупантов были замечены в процессе рытья окопа.

"Повезло, что там минное заграждение было слабенькое и они были застигнуты, как говорится, со спущенными штанами. Во время предварительного допроса они нам сказали, что их вывела сюда разведка… "Мы не знаем вообще где мы, что мы". Местные из-под Алчевска, мобилизованные", — рассказал украинский снайпер.

На следующий день на том же месте взяли большую группу — еще троих. Благодаря полученной информации от военнопленных, Силам обороны удалось задержать и других российских военнослужащих, а также занять новые позиции на Белогоровском направлении.

Напомним, 30 августа в оккупированном городе Кременная Луганской области во время совещания российских захватчиков и относительно будущих "выборов" в здании штаба произошел взрыв.

Ранее, 28 августа, сообщалось, что представители украинского подполья ликвидировали вражеские военные патрули во временно оккупированном Луганске.