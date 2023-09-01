Устроили тупик: Минобороны РФ "выманило" Пригожина из Африки, чтобы взорвать самолет, — СМИ

Евгений Пригожин планировал продолжить деятельность ЧВК "Вагнер" в Африке. Российское Минобороны разрушило логистику его бизнес-империи и он пытался это исправить.

"Бизнес-джет" владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина разбился через два месяца после мятежа против Минобороны РФ. Российские власти намеренно создали ситуацию, что лететь другим способом у него не было возможности — он потерял самолеты и аэропорты, которыми распоряжалась Группа Вагнера. Об этом рассказало издание Bloomberg.

Издание ссылается на анонимные источники, посвященные в события в российской политике. Один из этих источников объяснил, что Кремль намеренно создал проблемы для "вагнеровцев", которые должен был решить Пригожин. В частности, сначала им запретили пользоваться самолетами Минобороны РФ, затем — закрыли доступ к аэропорту Хмеймим в Сирии.

В результате команды "вагнеровцев" потеряли возможность свободно перемещаться. Это стало угрозой для махинаций владельца Вагнера в Африке и Азии. Поэтому россиянин планировал пообщаться с Минобороны РФ, чтобы как-то урегулировать эту ситуацию.

Однако, напоминает Bloomberg, когда Пригожин оказался на территории РФ, то оказался на борту самолета, который по неизвестным причинам разбился в Тверской области, только что вылетев из Москвы.

Анонимные источники издания The Moscow Times уверены, что знают истинную причину, почему взорвался самолет. По их мнению, что прямая месть за мятеж и "марш справедливости" в июне 2023 года. "Это наказание", — заверили собеседники издания.

Мятеж Пригожина: детали

Отметим, в июне 2023 года Пригожин устроил мятеж и двинулся несколькими тысячами "вагнеровцев" на Москву. При этом он объяснил, что его не удовлетворяет. По его мнению, министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов неправильно воюют в Украине и, к тому же, пытаются уничтожить ЧВК "Вагнер".

Мятеж длился менее трех суток: после переговоров с участием президента Беларуси Александра Лукашенко Пригожин согласился прекратить марш. Наемники сначала оказались в Беларуси, при этом потеряв тяжелое оружие. Между тем россиянин уверял, что у него все хорошо: записал видео из Африки, в котором объявил о продолжении "деятельности".

Пока официально не известно, почему упал самолет. Однако среди основных версий — месть Шойгу или месть Путина.

Бизнес Евгения Пригожина: детали

Пригожин — российский предприниматель, который в РФ владел Группой компаний "Конкорд" и ЧВК "Вагнер", а также имел бизнес-интересы в ряде стран Африки. Кремль, как свидетельствуют источники Bloomberg, решил взять под полный контроль и бизнес, и "вагнеровцев". Особенно их интересуют дела Пригожина в Центральноафриканской республике.

Представитель минобороны РФ уже посетил ЦАР, отметили сразу несколько источников издания. Также ожидается, что наемников будут "держать на поводке", чтобы влиять на Ближний Восток и Северную Африку. Если эти сделки Кремлю удадутся, то он вытеснит страны запада из этих регионов планеты. Впрочем, в этом есть определенная опасность.

"Плохая новость для Путина заключается в том, что это теперь ставит его лично на скамью подсудимых за эксплуатацию и злоупотребления Вагнера", — пояснил эксперт Атлантического совета Алия Брахими, которого цитирует Bloomberg.

Отметим, что эксперты анализировали возможность функционирования бизнес-империи Пригожина в руках новых владельцев. Уверены, что у его преемников ничего не получится: у них нет "харизмы и контактов" владельца Группы Вагнера.

Между тем российский политолог Валерий Соловей уверен, что Пригожин не погиб. По его убеждению, россиянин должен появиться и отомстить Путину за гибель двойника.

Напоминаем, президент России Путин 1 сентября обратился к школьникам. Во время общения с молодежью он вспоминал своего дедушку и рассказывал разные байки. В частности, заявил, что РФ якобы "непобедима", потому что имеет особый "дух".

Тем временем украинское конструкторское бюро подтвердило успешный пуск ракеты, способной нанести ущерб военным объектам РФ. Эту информацию также подтвердили президент Украины Владимир Зеленский и секретарь СНБО Алексей Данилов.