Через год попросят вернуть: Беларуси передали ядерное оружие, снятое с утилизации, — Буданов (видео)

По словам главы разведслужбы, помимо ядерных ракет для Точки-У, россияне перевезли в Беларусь и соответствующие снаряды для самолетов Су-24М.

РФ снимает утилизированные и находящиеся на складах Росатома ядерные боеголовки для Точки-У и передает их в Беларусь. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов в интервью журналистке Наталье Мосейчук. Видео опубликовано на YouTube-канале "ТСН".

Перебрасывая ядерное оружие на территорию Беларуси, в РФ решают вопрос его утилизации. Уже через год в Кремль потребует обратно переданные белорусской армии ядерные боеголовки.

"В РФ эти ядерные боеголовки для Точки-У, они советские еще и были на утилизации, — заявил Буданов. — Так вот, их сейчас в Росатоме с утилизации снимают, со складов Росатома, не военных арсеналов. Получают, продлевают ровно на один год срок годности, просто написав, что еще год можно, и загоняют в Беларусь", — сказал Буданов.

Буданов — о ядерном оружии в Беларуси, смотреть с 45:40

Помимо ракет для Точки-У, россияне перевезли в Беларусь ядерные бомбы для самолетов Су-24М.

Это, по словам Буданова, "еще интереснее" по сравнению с ракетами.

По словм Кирилла Буданова, ядерное оружие, находящееся в Беларуси, выполняет только сдерживающую роль. Оно просто там полежит. Глава разведки напомнил, что не так давно многие обозреватели заявляли, что ядерный удар неминуем, и все же этого пока не случилось.

Напомним, что в Беларусь перевезли первые ядерные боеголовки. Он назвал такой шаг "большой геополитической игрой".

Также сообщалось, что в Северной Корее сымитировали ядерный удар "выжженной земли" по "южным гангстерам".