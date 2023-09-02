Закрывает "дыры" на юге: в ISW объяснили, почему РФ запускает 25 армию на Луганщину, — ISW

Российское командование оказалось в ситуации, когда нужно решать, какой участок фронта является приоритетным. Тогда на этот участок бросают опытные, но истощенные части. А на их место приводят необстрелянных новобранцев.

Аналитики Института изучения войны рассказали о ротации между двумя участками фронта, которую решило провести российское командование. В частности объяснили, зачем боевые части с Луганщины переводятся на юг. Об этом пишут на сайте ISW.

В заметке указано, что РФ выводит на боевые позиции свежие силы — 25 общевойсковую армию. Свежесформированные и необстрелянные подразделения должны заменить части 41 общевойсковой армии. Их переведут на пока не установленный участок фронта на юге, отметили аналитики. При этом объяснили степень готовности к ведению боев перечисленных подразделений ВС РФ.

25 общевойсковая армия сформирована недавно — ее начали создавать из жителей Дальнего Востока РФ. В состав входит около 30 тыс. человек в мотострелковых дивизиях и неопределенное количество танкистов и артиллеристов. Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российских новобранцев набирали по контракту и планировали обучать с 1 сентября по 1 декабря. После этого их должны были бы направить в Запорожье и Херсонскую область. По его словам, 25 армия ВС РФ — это "стратегический резерв".

Между тем два подразделения 41-й ОМСБр и 90-й танковой дивизии с зимы 2022 года ведут штурмовые действия на Луганщине. Места, которые им поручили удерживать в оккупации — участок Сватово-Кременная, пишут военные эксперты ISW. В течение полугода эти части не отводили в тыл для отдыха и обновления и они несколько "деградировали и действовали без ротации". Но несмотря на это, они все еще считаются относительно боеспособными. Именно поэтому ими и решили, похоже, закрыть какие-то участки на линии фронта на Запорожье.

Пока нет информации, куда именно могли перебазировать части 41 армии ВС РФ, резюмируют аналитики. Однако ротации, которые проводит российское командование, свидетельствует о двух вещах: во-первых, на линии фронта нет тактических резервов (поэтому вводят "стратегические"), во-вторых, россиянам нужно выбирать, на каком участке хуже ситуация и ее усиливать (то есть расставлять приоритеты).

Контрнаступление ВСУ на юге: детали

Отметим, согласно крайнему отчету Генштаба ВСУ украинские подразделения на южном участке фронта продолжают отвоевывать у оккупантов все новые площади. В частности, командование указывает, что бойцы "закрепляются на достигнутых рубежах" в направлении Мелитополя.

На онлайн-карте боевых действий DeepState обозначено, что изменилась линия фронта на отрезке Работино-Вербово. В частности заметно, что ВСУ сумели прорвать линию обороны противника и на несколько километров приблизились к Токмаку.

Ситуация на Мелитопольском направлении по состоянию на 2 сентября 2023 года. Фото: DeepState

Между тем представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби накануне, 1 сентября, подтвердил успехи ВСУ на южном направлении. Также отметил, что не имеет значения скорость продвижения. Зато важно, чтобы Силы обороны Украины получили все необходимые инструменты и технологии для освобождения территории.

Кроме того, агентство Reuters сообщило, какие новые инструменты получит вскоре Украина. Речь идет о снарядах с обедненным ураном, которые пойдут в комплекте для танков Abrams.

Напоминаем, в ночь с 1 на 2 сентября неспокойно было в районе Крымского моста. В частности, Минобороны РФ заявило, что сооружение атаковали морские дроны: уверяет, что все устройства обезврежены.

Между тем накануне государственное КБ "Луч" подтвердило, что Украина провела успешные пуски ракет. Есть предположение, что эти ракеты могут пролететь до 700 км и достать по незаконной застройке — по Крымскому мосту.