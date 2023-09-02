От турникетов до памперсов: "волонтер" торговал гуманитаркой для жителей Ирпеня (фото)

Полиция изъяла с его "складов" вещи, переданные из-за границы в качестве помощи пострадавшим в Киевской области. "Предпринимателю" теперь грозит заключение на семь лет.

Правоохранители разоблачили жителя Киевской области, который выдавал себя за волонтера и торговал гуманитарной помощью. Об этом говорится в публикации пресс-службы Национальной полиции Украины от 2 сентября.

По данным следствия, мужчина продавал медицинские средства, одеяла, матрасы и другие вещи первой необходимости, которые в 2022 году передали из-за границы. Это была гуманитарная помощь для жителей Ирпеня, пострадавших во время оккупации города ВС РФ.

Полицейские провели обыски в помещениях, где хранился "товар". Среди изъятого — антисептики, турникеты, медицинские приборы, одежда, детское питание, и памперсы.

"Устанавливаются все обстоятельства преступления и лица, причастные к реализации гуманитарной помощи", — заявили в Нацполиции.

Правоохранители возбудили дело по статье о незаконном использовании гуманитарной помощи с целью получения прибыли. Псевдоволонтеру может грозить до семи лет заключения с конфискацией имущества.

Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция

Напомним, также 2 сентября Игорь Коломойский получил подозрение. По данным СМИ, вручение состоялось во время обыска. Бизнесмена подозревают в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

Ранее, 1 сентября, в Офисе генпрокуратуры проинформировали, что Минобороны планировали закупить для ВСУ некачественные продукты на 430 миллионов гривен. Речь идет о миллионе продуктовых наборов, которые не соответствовали нормам.