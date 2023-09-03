Ударили по зданию ФСБ: дроны атаковали Курскую область, прогремели взрывы, — СМИ (видео)

Система ПВО неудачно сработала над городом Курчатов. Российские пропагандисты вспомнили о близости населенного пункта к Курской АЭС.

В городе Курчатов Курской области России раздался взрыв, сработала система ПВО. Об этом сообщило российское медиа Shot.

На месте падения обломков виден пожар. Пропагандисты напомнили, что расстояние от Курчатова до Курской АЭС около 4 километров. Данных о пострадавших нет.

Губернатор региона Роман Старовойт заявил о попадании беспилотника в "нежилое помещение".

"Зафиксировано возгорание нежилого здания в Курчатове. Силами пожарных оно ликвидировано. Пострадавших нет, на месте работают силовые структуры", — написал чиновник.

Источник издания "Бабель" в Главном управлении разведки Минобороны Украины уточнил, что беспилотник попал в здание ФСБ. Курчатов находится примерно в 70 километрах от границы с Украиной.

Курчатов находится рядом с украинской границей

Напомним, что 3 сентября Старовойт говорил про "обстрел" поселка Теткино Курской области со стороны Украины. По его данным, было зафиксировано три прилета.

В ночь на 1 сентября в Курской области летали неизвестные воздушные объекты. Курчатов в тот день атаковали два беспилотника.