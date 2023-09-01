Атака БПЛА на РФ: в трех областях прогремели взрывы, есть разрушения (видео)

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, силам ПВО якобы удалось уничтожить воздушную цель, но более 40 рейсов в аэропортах пришлось задержать. В Курской области БПЛА повредил админздание и жилой дом.

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Атаки БПЛА на российские города продолжаются. В ночь на 1 сентября неизвестные воздушные объекты были замечены в районе Москвы, в Курской и Белгородской областях. Фокус в одном материале собрал информацию о первой осенней атаке БПЛА на РФ.

Сначала о неспокойной ситуации в Курской области написал местный губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Он обвинил в атаке Украину.

"Утром Курчатов атаковали два украинских беспилотника. Повреждены административное здание и жилой дом. На место выехали специалисты, они оценивают размеры ущерба. Подробности уточняются", — говорится в сообщении.

Больше подробностей на этот счет не прозвучало.

Также попытка атаки была осуществлена якобы в районе Москвы. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Он не упомянул, кому могут принадлежать БПЛА, однако отчитался о якобы успешной работе ПВО.

"Сегодня силами ПВО рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролета беспилотника к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего", — отметил Сергей Собянин.

В сети начали публиковать первые кадры. На опубликованном ролике, который был снят в одном из дворов, можно услышать громкий звук взрыва, однако больше ничего не было видно.

В российских Telegram-каналах перед этим начали сообщать, что в аэропортах Внуково и Домодедово объявлен план "Ковер". В результате несколько рейсов было задержано как на вылет, так и на прилет.

По предварительным данным, количество задержанных рейсов во Внуково, Домодедово и Шереметьево достигло 42. Отменено 23 вылета.

В Белгородской области также было неспокойно, о чем сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков. Он отчитался о работе системы ПВО и уничтожении БПЛА самолетного типа.

"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — сказано в сообщении в Telegram-канале.

Напомним, 31 августа сообщалось, что беспилотники атаковали регионы России более 500 раз с начала вторжения в Украину. Российские СМИ отметили, что 21 раз были зафиксированы значительные разрушения в результате атак, а также 4 человека погибло.