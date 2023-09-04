Уже с 1 октября: кому из женщин придется встать на воинский учет

Зарегистрироваться в ТЦК придется работницам медицинской и фармацевтической сфер. Женщины других специальностей, которые близки к военной, могут добровольно становиться на воинский учет.

С начала полномасштабного вторжения воинский учет для женщин в Украине оставался добровольным, однако начиная с 1 октября 2023 года, сотрудницы медицинской и фармацевтической сферы будут обязаны регистрироваться в военкоматах. Женщины с другими специальностями, которые связаны с военной сферой, могут стать на учет добровольно. Об этом говорится в материале издания "РБК-Украина".

Как встать на учет женщинам

С 1 октября 2023 года на обязательный воинский учет нужно стать врачам, медсестрам и фармацевтам в Украине. Для женщин возможность встать на воинский учет предоставляется при условии их пригодности к прохождению военной службы с учетом возрастных ограничений (до 60 лет) и состояния здоровья, которое определяется Военно-врачебной комиссией (ВВК).

Процедура регистрации на воинском учете осуществляется в территориальном центре комплектования. Для этого необходимо предоставить паспорт, диплом об образовании в медицинской сфере и справку с места работы.

На военнообязанных женщин возлагаются те же обязанности, что и на мужчин, они должны:

становиться на воинский учет;

проходить подготовку к службе;

сообщать военкоматы об изменении места регистрации/жительства, семейного статуса, инвалидности и т. п.

Когда вставать на учет выпускницам-медикам

За два месяца до окончания обучения учебные учреждения обязаны предоставлять районным (городским) Территориальным центрам комплектования по специальному призыву списки выпускников. В этих списках должны быть указаны следующие данные: ФИО, дата рождения, паспортные данные, налоговый номер, зарегистрированное место жительства, специальность, дата завершения обучения и номер военно-учетной специальности. Списки эти должны храниться в ТЦК и СП в течение 10 лет.

Выпускникам медицинских и фармацевтических учреждений предоставляется 1 месяц после завершения учебы, чтобы встать на учет. Если они не обратились в центры комплектования в течение этого времени, их ждет штраф в размере от 850 до 1700 грн.

Кто из медиков и фармацевтов может не ставать на учет

Важно отметить, что согласно законодательству, медики и фармацевты без военно-учетных документов не могут быть трудоустроены. Однако для женщин, которые получили образование до внесения изменений в закон о военной обязанности и военной службе (то есть до 30 декабря 2022 года), предоставляется "переходный период". В течение этого периода, который продлится до конца 2026 года, они могут трудоустроиться без обязательного воинском учета.

Важно отметить, что работодатели обязаны сообщать городским (районным) Территориальным центрам комплектования по специальному призыву о женщинах с медицинским или фармацевтическим образованием, которые не состоят на воинском учете. В случае, если медики и фармацевты остались без работы, они должны лично обратиться в военкоматы, чтобы встать на воинский учет.

Будут ли выпускать женщин за границу

Пока независимо от специальности, профессии, факта пребывания на воинском учете и наличия статуса военнообязанной женщин пропускают за границу беспрепятственно. Это регулируется действующим законодательством.

Напомним, 1 сентября сообщалось, что студенты и курсанты смогут выезжать из Украины. В Украине изменили правила пересечения госграницы. Теперь выезжать из страны в период действия военного положения сможет еще одна группа граждан.

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов пообещал, что уже в ближайшее время будут известны имена украинцев, которые выдавали и получали справки о фейковой непригодности к военной службе. Он отметил, что продолжается проверка ВВК, и ее результаты будут готовы уже через две-три недели.