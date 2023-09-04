"Должны понести наказание": у Зеленского назвали цель экстрадиции уклонистов в Украину

По словам представителя президента в Раде Федора Вениславского, незаконное пересечение границы является уголовным правонарушением, поэтому для этого вопроса будут привлечены правоохранительные органы в рамках международного сотрудничества.

Экстрадиция уклонистов в Украину направлена на возвращение лиц, покинувших страну незаконно, и обеспечение их участия в уголовном разбирательстве и соблюдении законности. Эти лица должны быть привлечены к уголовной ответственности в соответствии с законодательством. Об этом сообщил член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире национального телемарафона.

"Я не говорил, что это будет носить массовый характер. Я говорил, о том, что для того, чтобы мы вернули тех граждан, которые незаконно уехали, нужно, чтобы в отношении этих граждан были зарегистрированы уголовные производства", — сказал он.

По мнению Вениславского, для достижения этой цели необходимо установить факт совершения противоправных действий, и это уже зависит от действий правоохранительных органов и международного сотрудничества в рамках правовой помощи.

"Это достаточно непростая задача, но если человек совершил уголовное деяние, он должен нести за это наказание. Ключевая цель уголовной ответственности это невозможность ее избежать", — добавил нардеп.

Напомним, масштабные проверки ВВК могут повлиять на мобилизацию. Эксперты считают, что система остро нуждается в реформировании и некоторые мероприятия могли бы улучшить качество работы военно-врачебных комиссий и даже снизить коррупцию.

Такое Фокус рассказывал, как наказывают призывников, которые уклоняются от службы и почему судебные тяжбы не являются поводом для отсрочки от мобилизации.