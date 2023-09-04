Польша начала экстрадировать в Украину мужчин, которые сбежали за границу, — СМИ

После 24 февраля в Польшу из Украины выехали 80 тысяч мужчин призывного возраста. Пограничники республики уже выдворили нескольких украинцев.

В Польша пограничники начали выдворять из страны мужчин, которые после полномасштабного вторжения РФ в Украину сбежали за границу. Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.

Согласно данным Штаба пограничной службы, подготовленным для Rzeczpospolita, с 24 февраля прошлого года до 31 августа этого года в Польшу въехало почти 2,87 миллиона граждан Украины в возрасте 18-60 лет, а выехало — почти 2,8 миллиона украинцев. Из них — 80 тысяч мужчин призывного возраста.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия недавно заявил, что украинские правоохранительные органы будут требовать экстрадиции мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули Украину, избегая мобилизации.

"Это важная цифра для Украины, потому что эти люди могли бы быть мобилизованы и увеличить ряды наших Вооруженных Сил, тем самым укрепить нашу обороноспособность и безопасность", — сказал представитель президента в парламенте, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки ВРУ Федор Вениславский.

В Польше говорят, чтобы экстрадировать гражданина Украины из Польши необходимо оформить международный ордер на арест на каждого из них.

"Если мы задержим такого иностранца, например, для простой проверки на дороге, наша система KSIP (Информационная система Национальной полиции — ред) покажет, что это лицо, которое преследуется прокуратурой Украины, потому что там есть данные Интерпола. Мы задерживаем такое лицо и сообщаем прокуратуру. Или его экстрадируют, решает польский суд", — сообщил представитель Главного управления полиции, инспектор Мариуш Цярка.

Согласно информации, которую "Rzeczpospolita" получила от Пограничной службы, Польша, согласно договору с Украиной, уже выдворила граждан украинцев, которые переправляют нелегалов в Европу.

Напомним, что у Зеленского анонсировали экстрадицию уклонистов от мобилизации . Для экстрадиции гражданина необходимо, чтобы в Украине было открыто уголовное производство, а лицо приобрело статус подозреваемого в совершении правонарушения.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об ужесточении правил призыва граждан в Силы обороны. Документ позволит перекрыть лазейку для отсрочки мобилизации путем обучения в ЗВО.