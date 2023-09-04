Оккупанты под наркотиками устраивают перестрелки между подразделениями ВС РФ на Херсонщине, — АТЕШ

Оккупантам, которые употребляют и продают наркотики, российские командиры угрожают расстрелом.

В российских подразделениях, которые дислоцируются на Херсонщине, существует проблема с употреблением наркотиков. Командование знает о ней, но поделать с этим ничего не может, кроме, как угрожать расстрелом. Об этом 4 сентября сообщают представители подпольного движения "АТЕШ".

По их словам, в 205-й мотострелковой казацкой бригады, которая находится на передовой в район Новой Каховки, идет непрерывная поставка различных наркотических средств от марихуаны до "солей".

Командование бригады знает о проблеме, но ничего поделать с этим не может. Дошло до угроз расстрела перед строем как тех, кто поставляет, так и тех, кто употребляет наркотики.

"Под наркотическим эффектом военные часто ведут дружественный огонь, в результате чего имеем много 200-х и 300-х. Чему мы бесконечно рады", — пишут подпольщики "АТЕШа".

Ранее сообщалось, что участники движения "АТЕШ" сообщали, что во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области ВС РФ начали сжигать тела своих военных. Крематории в городе работают каждый вечер. В частности, оккупанты сжигают тела военных РФ, которые считаются без вести пропавшими.

Ранее сообщалось, что партизаны ликвидировали военные патрули ВС РФ в Луганске. Некоторых военных россияне так и не нашли.