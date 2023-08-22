Морпехи ВС РФ на Херсонщине "дружественным" огнем проредили соседнее подразделение, — АТЕШ

На одной из позиций между населенными пунктами Рыбальче и Виноградное на Херсонщине российские воины из 61-й отдельной бригады морской пехоты устроили между собой стрельбу.

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Российские оккупанты время от времени устраивают между собой междоусобицы, которые заканчиваются стрельбой и погибшими. Недавно такой инцидент произошел на Херсонщине. Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

По сообщению украинского подполья, российские оккупанты нервничают из-за отсутствия ротации и потерь, поэтому начинают выяснять между собой отношения.

"Постоянные обстрелы и усталость российских подразделений приводят к усобице. 18 августа на одной из позиций между населенными пунктами Рыбальче и Виноградное военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты устроили между собой стрельбу. Результат: 1 погибший, 2 раненых", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Запорожье в районе Вербового россияне сбежали с позиций после того, как их несколько раз обстреляли Силы обороны Украины. Также вблизи Старомайорского они отказались идти в наступление, из-за чего командира роты забрали в Мариуполь "на разговор".

Также сообщалось, что Харьковская ОГА опровергла информацию о выводе ВСУ из населенных пунктов Купянск и Синьковка, о чем ранее заявляли в российских Telegram-каналах. Синьковка остается под контролем Сил обороны Украины несмотря на сообщения российских пропагандистов.