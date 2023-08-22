Морпіхи ЗС РФ на Херсонщині "дружнім" вогнем прорідили сусідній підрозділ, — АТЕШ

На одній із позицій між населеними пунктами Рибальче та Виноградне на Херсонщині російські вояки із 61-ї окремої бригади морської піхоти влаштували між собою стрілянину.

Related video

Російські окупанти час від часу влаштовують між собою міжусобиці, які закінчуються стріляниною і загиблими. Нещодавно такий інцидент стався на Херсонщині. Про це повідомляє Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

За повідомленням українського підпілля, російські окупанти нервуються через відсутність ротації і втрати, тож починають з'ясовувати між собою стосунки.

"Постійні обстріли та втома російських підрозділів призводять до усобиці. 18 серпня на одній із позицій між населеними пунктами Рибальче та Виноградне військовослужбовці 61-ї окремої бригади морської піхоти влаштували між собою стрілянину. Результат: 1 загиблий, 2 поранені", — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на Запоріжжі в районі Вербового росіяни втекли з позицій після того, як їх кілька разів обстріляли Сили оборони України. Також поблизу Старомайорського вони відмовилися іти в наступ, через що командира роти забрали до Маріуполя "на розмову".

Також повідомлялося, що Харківська ОВА спростувала інформацію про виведення ЗСУ з населених пунктів Куп'янськ та Синьківка, про що раніше заявляли в російських Telegram-каналах. Синьківка залишається під контролем Сил оборони України попри повідомлення російських пропагандистів.