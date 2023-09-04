Отдыхала на Майами и Гавайях: в сети произошел скандал из-за "дочери" военкома из Чернигова

Девушку захейтили в сети и довели до слез. Она назвала хейтеров завистливыми и несчастными людьми.

В соцсети разгорелся скандал из-за отдыха "дочери" главы ТЦК Черниговской области. Девушка выложила на своей странице в Инстаграм фотографии из путешествий на Майами, Гавайях, в Лос Анджелесе и тому подобное. Об этом написали в телеграм-канале "Катарсис".

"Дочь главы ТЦК Черниговской области Александра Сапона жирует в США. Интересно, откуда деньги у обычного военкома, чтобы обеспечивать Лас Вегас, Майами и яхты и вертолеты для собственной дочери? Борисов 2.0?", — говорится в сообщении.

Девушку по "доброй украинской традиции" сразу захейтили в сети и успели довести ее чуть ли не до нервного срыва. Но позже выяснилось, что она вообще не дочь военкома, а его крестная. Девушка с 18 лет живет в США. Ее родители — военные. Об ошибке она рассказала в своем видеообращении.

"Я сама всего этого достигла. Я пашу в Америке... Чтобы потом слышать, что мой отец — вор. Больные на голову люди, завистливые и несчастные", — сказала она.

В телеграм-канале, который обнародовал непроверенную информацию, свою ошибку признали. Однако хейт девушки не прекратился. Чтобы не читать малоприятные комментарии, она закрыла свою страницу в Инстаграм.

Напомним, что продавщица из Днепра серьезно оскандалилась в сети . Она заявила, что ее "шикарный" магазин парфюмов только для русскоязычных клиентов, и что тем, кто говорит на украинском, сюда "хода нет", а также заявила, что сама она из "русского города Днепропетровск".

Ранее сообщалось, что эксперт Минобразования оскандалился из-за поста в ФБ. Чиновник Андрей Василенко на своей странице в фейсбук распространил наративы российской пропаганды, поставив под сомнение целесообразность провозглашения Независимости Украины.