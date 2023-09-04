В Азовское море упал российский вертолет Ка-52: оба пилота катапультировались, — росСМИ

Сообщается, что вертолет упал в воду в 1,5 километров от берега. В спасательных службах РФ считают причиной катастрофы сильный туман.

В Азовском море потерпел крушение вертолет Ка-52. Двое российских пилотов, предварительно, спаслись. Об этом 4 сентября сообщили в российском медиа Baza.

Со ссылкой на собственные источники в спасательных службах, авторы контента проинформировали, что вертолет упал в акватории примерно в 1,5 километрах от береговой линии.

"По предварительной версии, причиной падения стали сложные метеоусловия — в районе был сильный туман", — говорится в публикации.

В медиа рассказали, что на борту российского вертолета находились двое членов экипажа. Их обоих эвакуировали во время спасательной операции.

Стоит отметить, что происшествие произошло еще 1 сентября и тогда о нем сообщали российские провоенные блогеры. Они также подтверждали падение вертолета и спасение обоих пилотов. По данным пропагандистов, члены экипажа катапультировались.

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Напомним, 27 июля произошла авиакатастрофа в России. Тогда в Алтайском крае упал вертолет Ми-8, в результате чего погибли шесть человек. На борту находились 13 туристов и трое членов экипажа.

Ранее, 22 июня, "жесткую посадку" совершил вертолет Ми-24. Катастрофа произошла на территории Беларуси. Члены экипажа получили телесные повреждения, но обошлось без жертв.

17 июля в российском Ейске упал самолет Су-25. Штурмовик совершал тренировочный полет над Азовским морем, когда его двигатель отказал. Пилота тогда реанимировать не удалось.