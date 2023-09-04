"Концовка получилась драматичной": Netflix "похоронил" бойца ВСУ Вышебабу в фильме "Матери войны"

Боец рассказал, что получил от подписчиков сообщение, что он фигурирует в документальном фильме "Матери войны", который вышел на платформе Netflix.

Боец ВСУ и поэт Павел Вышебаба попал в неприятную историю. В документальном фильме "Матери войны" его объявили погибшим. Об этом он написал на своей Facebook-странице.

"Слухи о моей смерти сильно преувеличены, как писал Марк Твен. Netflix не успел поздороваться со мной, как тут же попрощался", — написал он.

Боец рассказал, что получил от подписчиков сообщение, что он фигурирует в документальном фильме "Матери войны", который вышел на платформе.

"Сериал заканчивается рассказом обо мне с кучей фото и видео, чтением строк из моих стихов. Вдруг звучит драматическая музыка, видео из цветного становится черно-белым и рассказчик говорит, что Вышебаба погиб под Северодонецком. Польские создатели со мной ничего не согласовывали, я могу понять — они думали, что я уже тотво. Почему, не знаю. Концовка сериала действительно получилась драматичной, но есть нюанс", — написал он.

Павел Вышебаба добавил, что и дальше продолжает служить в 68-й бригаде ВСУ и хотел бы, чтобы не пугали его друзей и читателей, по крайней мере напрасно.

Напомним, что боец ВСУ, которого считали мертвым, через несколько дней пришел к своим. Он помнит, что его трясли и пытались привести в чувство, а когда пришел в себя, в окопе уже никого не было.

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