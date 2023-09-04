ATACMS и Taurus: Дмитрий Кулеба рассказал, получит ли Украина дальнобойные ракеты

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, решение о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus лежит у канцлера ФРГ на столе. Он надеется, что Олаф Шольц его примет.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что решение о передаче Украине авиационных крылатых ракет класса "воздух-поверхность" большой дальности Taurus лежит у федерального канцлера Германии Олафа Шольца на столе, сообщает Укринформ.

"Я думаю, что это решение (о передаче Украине ракет Taurus — ред.) лежит у канцлера Германии на столе. Он должен его принять", — сказал Кулеба.

Также, во время общения с журналистами, он сказал, что решение о предоставлении Украине американских тактических баллистических ракет ATACMS не закрыто.

"Это решение открытое. Оно абсолютно не закрыто. В последнем разговоре с государственным секретарем США мы это обсуждали. Он подтвердил, что они проводят анализ некоторых моментов, связанных с применением, количеством, чтобы принять окончательное решение", — добавил министр.

Он напомнил, что Великобритания и Франция предоставили Украине дальнобойные ракеты. "Будет более чем естественно, если Германия и США присоединятся к этой коалиции", — отметил глава МИД.

Почему задерживается передача дальнобойных ракет

По мнению главы немецкого правительства Олафа Шольца, Украина может применить этот вид вооружения (ракет Taurus — ред.) для ударов по территории Российской Федерации, в связи с этим окончательное решение и не спешат принимать.

При этом министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок и министр финансов Кристиан Линднер выступают за то, что нужно принять решение в пользу поставок.

Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга с журналистами 29 августа прокомментировала то, как продвигается контрнаступление Вооруженных сил Украины. Журналисты задали ей вопрос не планируют ли США все же отправить в Украину дальнобойные ракеты ATACMS, в которых она так нуждается. Спикер не смогла ответить на этот вопрос, ведь не владеет обновленной информацией.

Напомним, 13 августа украинская власть сделала запрос на предоставление немецких дальнобойных ракет Taurus, которые способны поражать цель на расстоянии до 500 км. При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ВСУ будут использовать эти ракеты исключительно в пределах украинских границ.

28 августа Резников анонсировал передачу Украине дальнобойных ракет. Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что Украина получит дальнобойные ракеты Taurus и ATACMS.