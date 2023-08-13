"Нам не нужна чужая страна": Кулеба ответил Германии на беспокойство относительно Taurus

Украине нужны немецкие ракеты Taurus, чтобы ускорить освобождение временно оккупированных территорий, рассказал глава МИД Кулеба.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Вооруженные силы Украины не будут использовать крылатые ракеты Taurus для атак по территории России. Об этом сообщило издание Bild.

"Нам не нужна чужая страна, и мы будем использовать ракеты только в пределах наших границ, чтобы освободить то, что по праву принадлежит нам в соответствии с Уставом ООН и международного права", — сказал Дмитрий Кулеба.

Беспокойство правительства Германии относительно использования ракет для атак по РФ министр назвал "безосновательным", потому что партнеры Украины уже поставляли ракеты с подобной дальностью. Кроме этого, ни одно решение Германии относительно поставок ВСУ новых типов оружия не привело к эскалации. Кулеба подчеркнул, что немецкое вооружение уже спасло много украинских жизней.

"Украине нужны ракеты Taurus, чтобы спасти больше жизней солдат и мирных жителей, ускорить освобождение своих территорий и быстрее закончить войну", — пояснил он.

Крылатая ракета Taurus

Ракета Taurus KEPD 350/150 — подзвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность". Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без включения ракетоносителя в зону противовоздушной обороны противника.

Базовая модель KEPD-350 оснащена тандемной бетонобойной боевой частью весом 481 кг, содержащей почти 50 кг взрывчатого вещества. Масса заправленной ракеты составляет 1360 кг, а пустой — 1080 кг, скорость полета ракеты — 0.6-0.95 М.

Напомним, 11 августа журналисты Reuters сообщили, что Германия хочет модифицировать крылатые ракеты Taurus перед возможной отправкой в Украину. Однако в тот же день немецкое издание Bild написало, что Германия не рассматривает поставки Украине ракет Taurus.

Тогда же Фокус писал о том, что депутат Бундестага от Свободной демократической партии Мари-Агнес Штрак-Циммерман выступила против ограничения дальности ракет Taurus как условия для их поставки Украине. Она считает, что ВСУ нужны ракеты Taurus, которые способны поражать военные позиции на территории РФ.