"Лабиринты там существуют": в ВСУ рассказали о второй линии обороны ВС РФ (видео)

Спикер пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун допускает, что оккупанты могли построить целую сеть подземных тоннелей.

Вторая линия обороны Вооруженных сил Российской Федерации может включать в себя разветвленную сеть подземных тоннелей. Об этом сказал спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона 4 сентября.

Александр Штупун отметил, что не понимает, почему люди склонны считать вторую линию обороны оккупантов более слабой, чем первая. По его словам, она "достаточно мощная".

"Да, плотность минных полей там меньше, но их количество также достаточно велико. Единственное, что нам может сыграть на руку, это то, что траншеи, окопы и перекрытия не так крепки", – заявил спикер.

На вопрос о том, действительно ли вторая линия обороны ВС РФ включает в себя целые "подземные города" и "лабиринты", Александр Штупун ответил, что не владеет такой информацией. При этом спикер подчеркнул, что у оккупантов было больше года на окапывание.

"Поэтому я думаю, что лабиринты там существуют", — заключил Александр Штупун.

Александр Штупун о второй линии обороны ВС РФ (04:40)

Напомним, бригадный генерал Александр Тарнавский в интервью от 2 сентября сообщил, что в Запорожской области Силы обороны Украины прорвали первую линию обороны врага. Он отметил, что ВСУ находятся между первой и второй линиями обороны ВС РФ.

Ранее, 3 августа, мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что в Запорожской области Вооруженные силы Российской Федерации соорудили вокруг оккупированного Мелитополя несколько линий обороны. По его словам, в некоторых случаях это целые "подземные города".