Вербовали для войны в Украине: на Кубе разоблачили российскую сеть торговли людьми

Министерство иностранных дел страны утверждает, что все попытки вербовки кубинцев были пресечены, а в отношении организаторов схемы возбуждены уголовные дела.

На Кубе выявили российскую организацию, занимавшуюся незаконной деятельностью. Преступники торговали людьми, которых затем использовали как наемников для участия в войне с Украиной на стороне Российской Федерации. Об этом сообщили в МИД Кубы 4 сентября.

Представители кубинского Министерства иностранных дел подчеркнули, что они активно работают над прекращением деятельности сети торговли людьми, которая имеет свои корни в России.

"Министерство внутренних дел выявило и работает над нейтрализацией и ликвидацией сети торговли людьми, которая действует из России, чтобы включить проживающих там кубинских граждан и даже некоторых, проживающих на Кубе, в военные силы, участвующие в военных операциях в Украине", – говорится в заявлении кубинского внешнеполитического ведомства.

Там также заверили, что они приняли все необходимые меры для нейтрализации подобных попыток и что уже были начаты уголовные производства против лиц, причастных к этой незаконной деятельности.

"Враги Кубы распространяют искаженную информацию, цель которой запятнать имидж страны и представить ее как соучастника этих действий, которые мы решительно отвергаем", — подчеркнули в МИД.

Там отметили, что Куба не участвует в войне в Украине. В ведомстве пообещали действовать решительно против тех, кто на кубинской территории "участвует в любой форме торговли людьми с целью найма или вербовки, чтобы граждане Кубы могли поднять оружие против любой страны".

Напомним, что российские спецслужбы нанимали агентов в Польше, чтобы те следили за передвижением военной техники, которая предназначена Украине.