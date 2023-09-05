"Протрите свои зенки": Медведев отреагировал на то, что ООН не увидела признаков геноцида в Украине

Политик подчеркнул, что представители ООН не имеют совести и ведут себя как слепые кроты, и им надо посмотреть в нужном направлении.

Экс-президент РФ и заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Международная комиссия ООН по расследованию нарушений ведет себя как слепые кроты, поскольку не видит признаков геноцида в Украине. Об этом он написал в своем телеграм-канале 5 сентября.

"Если члены этой комиссии действительно хотят найти в Украине геноцид и военные преступления, то стоит прекратить вести себя как слепые кроты. И, как следует протерев свои зенки, просто посмотреть в нужном направлении. В сторону преступного киевского режима", — написал он.

Медведев в очередной раз использовал российские нарративы, о Донбассе, который "топили в крови 8 лет", и отметил, что за годы "вооруженного конфликта" здесь погибли более 3 тысяч мирных жителей.

"Нужно окончательно потерять совесть, чтобы не видеть этого и пытаться найти свидетельства того, что геноцид якобы идет из России. В конвенции также сказано, что лица, совершающие геноцид, подлежат справедливому наказанию. Именно поэтому специальная военная операция должна идти к выполнению ее целей", — написал он.

В конце своего сообщения Медведев традиционно всех проклял и пожелал "сгореть в аду".

Напомним, что Медведев разразился очередным желчным заявлением в адрес Запада. Он убежден, что с западными лидерами, которые поддерживают Украину, необходимо строить отношения как с представителями нацистской коалиции.

Ранее сообщалось, что Абхазия назвала ложью заявления Медведева о желании войти в состав РФ. В Совбезе самопровозглашенной республики заявили, что в стране "выступают за близкие и союзнические отношения с Россией", но против того, чтобы стать одним из субъектов РФ.